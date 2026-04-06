Военкор «Известий» Евгений Быковский пострадал в результате обстрела Донецка

Военкор в понедельник снимал последствия ночной атаки вражеских дронов на Донецк. В этот момент он оказался под повторным обстрелом ВСУ.

В результате атаки у российского военкора диагностировали акубаротравму.

С начала российско-украинского конфликта в зоне СВО погибли три военных корреспондента «Известий». В апреле 2024 года в возрасте 42 лет погиб военкор Семен Еремин. В январе 2025 года при атаке украинского БПЛА погиб Александр Мартемьянов, а в марте прошлого года при артобстреле ВСУ погиб военкор Александр Федорчак.

