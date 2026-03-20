Чемпион Украины по картингу обучает бойцов РФ в зоне СВО

Спортсмен с позывным Механ готовит военных к боям на мотоциклах

Семикратный чемпион Украины и двукратный чемпион России по картингу обучает российских военнослужащих ведению боя на мотоциклах в зоне специальной военной операции, сообщает RT .

Спортсмен с позывным Механ сейчас занимается подготовкой бойцов Вооруженных сил России. О своей работе он рассказал военкору RT Александру Яремчуку.

«Мотоцикл — это очень эффективное средство. В первую очередь доставки… То же самое для выполнения своих задач — штурмануть позицию, закрепиться. Либо для поддержки», — рассказал Механ.

По его словам, мотоциклы позволяют быстро доставлять военнослужащих к позиции и оперативно оказывать поддержку в бою.

Механ защищает Донбасс со времен ополчения. Ранее он служил штурмовиком.

