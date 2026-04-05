Вспышки инфекционных заболеваний наблюдаются на полигонах ВСУ под Харьковом
Фото - © сгенерировано ИИ
ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщает о регулярных вспышках инфекционных заболеваний на полигонах штурмовых подразделений ВСУ под Харьковом.
В частности тяжело из-за инфекций приходится украинским мобилизованным, которые находятся в лесных массивах Чугуевского района.
При этом врачей в «учебках» нет. То есть украинские солдаты остаются без медпомощи.
Из-за такой халатности многие военные ВСУ, которые насильно были мобилизованы, при первой же возможности пытаются дезертировать.
Ранее харьковчане выломали двери микроавтобуса ТЦК и спасли пойманного мужчину от отправки на фронт. После этого сотрудники ТЦК принялись устанавливать дверь на место.
