Вспышки инфекционных заболеваний наблюдаются на полигонах ВСУ под Харьковом

ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщает о регулярных вспышках инфекционных заболеваний на полигонах штурмовых подразделений ВСУ под Харьковом.

В частности тяжело из-за инфекций приходится украинским мобилизованным, которые находятся в лесных массивах Чугуевского района.

При этом врачей в «учебках» нет. То есть украинские солдаты остаются без медпомощи.

Из-за такой халатности многие военные ВСУ, которые насильно были мобилизованы, при первой же возможности пытаются дезертировать.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.