В Харькове прохожие сломали дверь буса ТЦК и спасли мужчину от мобилизации

Харьковчане выломали двери микроавтобуса Территориального центра комплектования и социальной защиты Украины, спасли пойманного мужчину от отправки на фронт. Видео нападения на сотрудников военкомата публикует РИА Новости .

На опубликованной записи видно, что у желтого микроавтобуса ТЦК отвалилась дверь. Сначала сотрудники пытались удержать ее, но она все равно упала на землю.

Рядом с работниками ТЦК стояла женщина. Она водила рядом с их лицами предметом, похожим на трость.

Затем молодого человека выпустили из микроавтобуса. После этого сотрудники ТЦК принялись устанавливать дверь на место.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.