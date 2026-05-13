Рудченко заявил, что суд Линды с Фадеевым повысит интерес к певице

Продюсер оценил шансы сторон в споре между Фадеевым и Линдой об авторских правах

Музыкальный продюсер Павел Рудченко считает, что конфликт Линды с Максимом Фадеевым может вернуть певицу в центр внимания и увеличить число прослушиваний ее песен, сообщает «Абзац» .

Линда стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере из-за спора об авторских правах с бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Артистке может грозить до 10 лет лишения свободы.

Павел Рудченко заявил, что разбирательство способно повысить интерес к исполнительнице.

«Возможно, увеличится количество прослушиваний на стриминг-сервисах. И, опять же, вспомнят об артистке, которая сейчас находится в тени. По сути, Линда сейчас не особо гастролирует — и о ней уже стали забывать», — сказал он.

Продюсер отметил, что поддерживает Фадеева, который решил защищать авторские права в правовом поле. Ранее Фадеев обвинил команду Линды в мошенничестве и подделке подписей тридцатилетней давности.

«Фадеев может это доказать. У него есть все доказательства. И, являясь автором произведений, соответственно, он должен получать авторские начисления, а не те, кто не работал над этим произведением. Иначе это неправильно», — заключил эксперт.

Фадеев ранее пояснил, что пытался урегулировать вопрос через представителей певицы, однако безуспешно. Оценку ситуации, по его словам, дадут следственные органы и суд.

