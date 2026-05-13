В Новосибирске Курбан-байрам пройдет 27–29 мая

В Новосибирске мусульмане отметят Курбан-байрам с 27 по 29 мая 2026 года. Жертвоприношения проведут за пределами города, сообщил имам Рафаэль Сулейманов, сообщает Om1 Новосибирск .

Курбан-байрам — один из главных исламских праздников. Он связан с историей пророка Ибрагима, который был готов пожертвовать сыном ради исполнения обета Всевышнему.

«Это история о том, как пророк Авраам, а у мусульман — пророк Ибрагим, должен был принести в жертву своего единственного сына Господу. Пророк дал слово: если Всевышний пошлёт ему, уже глубокому старцу, наследника, то он обязательно принесёт жертву… Поэтому мы всегда говорим, что жертва Всевышнему должна быть самой красивой и чистой», — сказал Рафаэль Сулейманов.

Имам уточнил, что обряд обязателен только для тех, кто имеет финансовую возможность. Ранее жертвоприношения проходили у исторической мечети на Фрунзе, 1А, однако после жалоб горожан их перенесли в специально отведенное место за городом. Мясо затем доставляют к мечети и раздают владельцам животных.

«Хозяин животного должен разделить мясо жертвенного барана на три части. Одну из частей он должен взять себе, вторую часть он должен отдать родственникам и третью часть он должен отдать нуждающимся людям… Мясо жертвенного животного является целебным», — отметил имам.

По его оценке, в 2026 году при его мечети зарежут около 50 баранов, а по всему Новосибирску — до 500. На праздничный намаз в мечеть приходят около тысячи человек.

