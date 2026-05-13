Певице Линде грозит до 10 лет по делу о мошенничестве

Адвокат Багатурия: срок до 10 лет возможен при доказанной вине Линды

Певицу Линду (Светлану Гейман) допросили в Главном следственном управлении МВД по делу об особо крупном мошенничестве. При доказанной причастности артистке может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщает «Абзац» .

Светлану Гейман подозревают в махинациях в особо крупном размере. Накануне артистка побывала на допросе в Главном следственном управлении столичного отделения МВД.

Бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия пояснил, что максимальное наказание возможно только при доказанной вине певицы.

«Если будет доказана ее причастность к этим преступлениям, то до 10 лет лишения свободы без нижней границы. Также возможно удовлетворение гражданского иска потерпевшего по возмещению вреда, причиненного преступлением», — уточнил адвокат.

По данным издания, речь может идти о махинациях с авторскими правами. Этот вопрос Гейман более 30 лет решает с продюсером Максом Фадеевым. Их творческий дуэт распался в 1990-х годах.

