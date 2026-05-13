Осужденный «тольяттинский потрошитель» Рыльков должен почти 2 млн рублей

Пожизненно осужденный Олег Рыльков, известный как «тольяттинский потрошитель», должен почти 2 млн рублей компенсации морального вреда. Исполнительное производство возбудили в феврале 2023 года, сообщает АиФ в Самаре .

Суд обязал Рылькова выплатить потерпевшим и родственникам погибших компенсацию морального вреда. По данным судебных приставов, сумма долга составляет около 2 млн рублей. Дополнительно начислен исполнительский сбор — примерно 140 тыс. рублей.

Рыльков осужден пожизненно. В 1998 году суд признал его виновным в четырех убийствах, более чем 30 изнасилованиях, кражах и грабежах. Позднее он дал новые признания: в 2020 году получил еще 19 лет за убийства двух девочек, в 2022-м — 10 лет за убийства пяти женщин и девочки-подростка. Всего на его счету не менее 12 убийств.

Адвокат Игорь Струков пояснил, что исполнительный лист выдается после вступления решения суда в силу.

«Пока дело вернется из вышестоящей инстанции, пока исполнительный лист выпишут и выдадут, может пройти значительный срок. После этого документ можно предъявить к исполнению в течение трех лет», — отметил адвокат.

По его словам, приставы могут направить документ в колонию, где деньги будут удерживать из заработка осужденного. Юристы уточняют, что взыскание подобных сумм с пожизненно осужденных может растянуться на десятилетия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.