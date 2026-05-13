Подмосковье сэкономило почти 56 млрд рублей на госзакупках за прошлый период

Первый заместитель председателя правительства Московской области Наталия Масленкина сообщила, что Подмосковье снизило количество жалоб на торги в регионе почти до 1,5%. За прошлый период удалось сэкономить почти 56 млрд рублей.

Она отметила, что закупки должны отвечать главным принципам — они должны быть прозрачными, доступными и быстрыми.

За последние годы мы уменьшили количество жалоб по нашим торгам, свели их почти до 1,5%, это очень хороший показатель. И повысили конкуренцию, то есть доступность наших площадок для всех заявителей. Почти 56 млрд за предыдущий период нам удалось сэкономить за счет доступа разных производителей товаров и услуг, которые за счет снижения цены смогли сохранить в бюджете средства. Их мы смогли перенаправить на другие важные социальные задачи», — сообщила журналистам Масленкина на XXI Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.

