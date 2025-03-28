ВС РФ зачищают леса в юго-восточной части Суджанского района под Курском

В лесных зонах юго-восточной части Суджанского района продолжается зачистка формирований противника российскими военными. Военнослужащие РФ проводят ликвидацию отдельных разрозненных формирований украинских вооруженных сил, которые еще остаются в этом регионе, пишет ТАСС .

«Наши бойцы продолжают зачищать лесные массивы на юго-востоке Суджанского района, уничтожая оставшиеся разрозненные группы ВСУ», — подтвердил источник агентства в ходе интервью.

Российские военные ежедневно делают все возможное, чтобы как можно скорее полностью освободить Курскую область от украинских военных.

Ранее сообщалось, что в течение недели бойцы ВС РФ провели сразу семь координированных операций, в ходе которых уничтожили учебный центр ВСУ. Также российские военные вернули себе контроль над Гоголевкой в Курской области.