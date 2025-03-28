В течение недели, с 22 по 28 марта, российскими военными были осуществлены комплексные атаки на украинские объекты, в их число вошел учебный центр ВСУ. Применялись как высокоточные вооружения, так и беспилотники ударного назначения, сообщили в Минобороны РФ .

В период с 22 по 28 марта российские военные провели семь координированных операций. Целями стали различные военные объекты: места дислокации украинских формирований и националистических групп, командные пункты, склады с боеприпасами, производственные цеха для сборки БПЛА, центры подготовки операторов дронов, аэродромная инфраструктура и тренировочная база ВСУ.

Все перечисленные объекты подверглись поражению в результате успешных и слаженных действий ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили от присутствия ВСУ Гоголевку в Курской области.