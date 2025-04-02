ВС РФ взяли Гуево и приблизились к полному освобождению Курской области

Российские войска деоккупировали село Гуево Курской области, утверждает SHOT . По его данным, до полного освобождения Курской области ВС РФ осталось занять один крупный населенный пункт — Горналь.

Сейчас бойцы ВС России проводят зачистку в Гуеве и эвакуируют мирных жителей. Украинские военные, которым удалось выжить при отходе из села, пытаются закрепиться в окрестностях Никольского Белогорского монастыря к югу от населенного пункта.

По данным канала, из крупных населенных пунктов Курской области украинцы продолжают удерживать только Горналь — село примерно в 5,5 км от Гуева.

Минобороны России пока не подтверждало освобождение Гуева.

Несколько дней назад военкор Семен Пегов заявлял, что для возвращения полного контроля над Курской областью де-факто требуется занять три села — Горналь, Гуево и Олешню.