Пегов раскрыл, сколько сел осталось до полного освобождения Курской области

Пегов: до полного освобождения Курской области де-факто осталось три села

До полного освобождения Курской области фактически осталось занять три населенных пункта, утверждает военкор и глава проекта WarGonzo Семен Пегов. По его словам, под временным контролем ВСУ де-факто остаются курские села Горналь, Гуево и Олешня.

Пегов добавил, что после деоккупации Гоголевки российские войска берут эти населенные пункты в оперативное окружение.

«Можем сказать, что нашим войскам на территории Курской области фактически остается освободить всего три населенных пункта — это Олешня, Гуево, Горналь», — сказал Пегов, ссылаясь на источники в рядах сражающихся российских военных.

Тем временем российские войска заняли населенный пункт Красное Первое в Харьковской области.