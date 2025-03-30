ВС РФ ведут ожесточенные бои у Олешни и в Гуево Курской области

Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои с ВСУ в районе населенных пунктов Олешня и Гуево Курской области. Также боевые действия продолжаются в Басовке Сумской области, сообщает ТАСС .

«Наши бойцы продолжают выбивать ВСУ из Гуево. Ожесточенные бои идут как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях», — сообщили в силовых структурах.

В Басовке украинских военных выбили из опорного пункта. На данный момент ВС РФ закрепляются в населенном пункте.

Ранее российская армия освободила Веселовку в Сумской области. Успешно боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».