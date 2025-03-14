ВС РФ уничтожили украинских диверсантов на левом берегу Днепра

Как отметил источник в силовых структурах, противника уничтожили во время попытки высадки. Плавсредство диверсантов, амуниция, дрон и другое оборудование взято в качестве трофеев.

В декабре прошлого года глава Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что ВСУ продолжает безуспешные попытки переправиться через Днепр на катерах. Но сейчас все острова на реке находятся под контролем ВС РФ.

Ранее в ряде регионов РФ силовики предотвратили серию диверсий, направленных против стратегических объектов, включая системы ПВО, военные комиссариаты и ж/д инфраструктуру.