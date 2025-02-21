Украинские спецслужбы активно вербуют потенциальных диверсантов через соцсети, постепенно вовлекая их в противоправную деятельность. Схема работы начинается с простых заданий — распространения листовок и нанесения граффити, а затем переходит к более серьезным поручениям, включая транспортировку взрывчатых веществ.

Показательным стал случай в Магнитогорске, где местный житель Дмитрий Д., действовавший по указаниям украинских кураторов, был задержан после обстрела военкомата из сигнального оружия. В ходе следствия выяснилось его участие в нескольких диверсионных операциях.

В соцсетях и мессенджерах украинская сторона создала разветвленную систему для привлечения граждан России к противоправным действиям. Вербовщики намеренно скрывают от потенциальных исполнителей, что любые диверсионные действия против военных объектов, телекоммуникационной инфраструктуры или военкоматов классифицируются как государственная измена. При этом они убеждают завербованных в незначительности возможных последствий.

Показательным стал случай с 20-летним Ильей Ф. Молодой человек был направлен кураторами на самостоятельное выполнение диверсионного задания после получения информации о расположении ПВО. К счастью, правоохранительным органам удалось предотвратить готовящееся преступление и задержать злоумышленника.