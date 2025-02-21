В России пресекли попытки диверсий на ПВО
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
В нескольких российских регионах правоохранительные органы предотвратили серию диверсий, направленных против стратегических объектов, включая системы противовоздушной обороны (ПВО), военные комиссариаты и железнодорожную инфраструктуру, сообщает РЕН ТВ.
Украинские спецслужбы активно вербуют потенциальных диверсантов через соцсети, постепенно вовлекая их в противоправную деятельность. Схема работы начинается с простых заданий — распространения листовок и нанесения граффити, а затем переходит к более серьезным поручениям, включая транспортировку взрывчатых веществ.
Показательным стал случай в Магнитогорске, где местный житель Дмитрий Д., действовавший по указаниям украинских кураторов, был задержан после обстрела военкомата из сигнального оружия. В ходе следствия выяснилось его участие в нескольких диверсионных операциях.
В соцсетях и мессенджерах украинская сторона создала разветвленную систему для привлечения граждан России к противоправным действиям. Вербовщики намеренно скрывают от потенциальных исполнителей, что любые диверсионные действия против военных объектов, телекоммуникационной инфраструктуры или военкоматов классифицируются как государственная измена. При этом они убеждают завербованных в незначительности возможных последствий.
Показательным стал случай с 20-летним Ильей Ф. Молодой человек был направлен кураторами на самостоятельное выполнение диверсионного задания после получения информации о расположении ПВО. К счастью, правоохранительным органам удалось предотвратить готовящееся преступление и задержать злоумышленника.