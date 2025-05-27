ВС РФ уничтожили около 100 контейнеров с боеприпасами при ударе по Одессе

Российские войска нанесли групповой ракетный удар по порту в Одессе 23 мая. В результате было уничтожено около 100 контейнеров с запчастями для БПЛА и боеприпасами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары наносились с помощью высокоточного оружия наземного базирования. Целью атаки были место разгрузки и склад контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами ВСУ.

В результате удара ВС РФ поразили около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, БПЛА и боеприпасы.

Также 23 мая российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры и местам подготовки дронов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области, а также аэродроме Канатово в Кировоградской области. Кроме того, ВС РФ уничтожили склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ ответили на атаки киевского режима по мирным гражданам. Российские войска били только по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.