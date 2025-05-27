Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары только по военным объектам Украины

ВС РФ ответили на атаки киевского режима по мирным российским гражданам, нанеся удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России.

20 мая российские войска поразили аэродром Озерное в Житомирской области, а также склады боеприпасов в Днепропетровской области. На следующий день ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ и складу в Сумской области, а еще по наемникам в районе Святогорска в ДНР. Кроме того, 21 мая российские войска поразили склад боеприпасов в Харьковской области.

22 мая ВС РФ нанесли удар по Павлоградскому химзаводу в Днепропетровской области. Кроме того, были поражены украинские военные объекты в Криворожской, Николаевской и Харьковской областях. А в Днепропетровской области были уничтожены РЛС AN/MPQ-65, 2 пусковые установки ЗРК Patriot.

23 мая силы РФ поразили склады с боеприпасами в Одессе и в Харьковской области, а также аэродромы Кисличеватая в Запорожской области и Канатово в Кировоградской области.

24 мая российские войска ударили по выпускающему ракеты и БПЛА предприятию ВПК Украины в Киевской области, а также по пунктам временной дислокации ВСУ в Одесской и Харьковской областях. В Киевской области в этот же день была уничтожена позиция ЗРК Patriot.

25 мая ВС РФ поразили предприятия ВПК, центры радиотехнической разведки в различных областях Украины. На следующий день ВС РФ ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, а также по складам с боеприпасами в Харьковской области и контролируемой киевским режимом части ДНР.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО перехватили более 2 тыс. украинских БПЛА за неделю. Почти 1,5 тыс. из них были сбиты вне зоны СВО.