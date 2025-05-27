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Средства ПВО уничтожили и перехватили 1465 дронов ВСУ вне зоны СВО за неделю

С 20 по 27 мая российские средства ПВО уничтожили и перехватили более 2 тыс. украинских БПЛА. Почти 1,5 тыс. из них были сбиты вне зоны СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С 20 часов 20 мая до 8 часов 27 мая средства противовоздушной обороны сбили 2 331 украинский ударный беспилотник. Из них 1 465 дронов противник запускал по территориям вне зоны проведения спецоперации.

Из-за ударов украинских БПЛА по регионам РФ пострадали мирные жители. Среди них есть дети и женщины.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили за минувшую ночь 99 беспилотников ВСУ самолетного типа.