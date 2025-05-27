Минобороны РФ: средства ПВО ночью сбили 99 украинских беспилотников

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Российские средства ПВО с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая уничтожили и перехватили 99 БПЛА ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

56 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью. 25 БПЛА сбили над Воронежской.

Семь беспилотников перехватили над Владимирской областью. Пять БПЛА уничтожили над Калужской.

Четыре беспилотника сбили над Тульской областью. По одному БПЛА уничтожили над Ростовской и Липецкой.

Вечером 26 мая Минобороны сообщало, что средства ПВО РФ уничтожили 23 украинских беспилотника за несколько часов. Противник пытался нанести ими удары по четырем регионам России в промежутке с 17:00 до 20:00.