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Минобороны: 23 украинских беспилотника сбили над 4 регионами РФ с 17 до 20 часов

Дежурные средства ПВО в понедельник вечером обнаружили и ликвидировали 23 украинских беспилотника самолетного типа над 4 российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Так, российские военнослужащие уничтожили 7 дронов ВСУ над Орловской областью, 7 БПЛА — над Брянской областью, 6 — над Тульской областью и 3 — над Курской областью.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что в понедельник с 14 до 17 часов средства ПВО сбили 26 беспилотников ВСУ над 5 регионами страны. Пять украинских дронов уничтожили над Московским регионом.