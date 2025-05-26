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Минобороны: средства ПВО сбили 5 дронов над Московским регионом с 14 до 17 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в понедельник днем обнаружили и сбили 5 украинских беспилотников самолетного типа над Московским регионом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего с 14:00 по 17:00 российские военнослужащие сбили 21 дрон ВСУ над пятью регионами страны.

Так, 6 украинских БПЛА были уничтожены в небе над Орловской областью, 6 дронов противника сбили над Тульской областью, 5 — над Московским регионом, 3 — над Калужской областью и 1 — над Курской областью.

Российские военные продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Московский регион. Ранее в Сети опубликовали кадры уничтожения вражеских БПЛА в подмосковном Раменском.