«Бл***, куски сейчас прилетят!»: уничтожение БПЛА в Раменском попало на видео
«Осторожно, новости» показали кадры уничтожения БПЛА в подмосковном Раменском
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Очевидцы успели снять на видео момент уничтожения беспилотника в подмосковном Раменском, сообщают «Осторожно, новости». На кадрах показан взрыв в небе, после которого слышен громкий звук.
«Бл***, куски, смотри, сейчас прилетят, на***! Е***!» — кричит оператор.
Российские военные продолжают отражать атаку украинских БПЛА на Московский регион. С начала суток 26 мая силы Минобороны РФ уничтожили около десяти вражеских дронов, летевших на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
Столичные власти не заявляли о наличии пострадавших или разрушений в результате атаки беспилотников. Экстренные службы работают на местах, куда упали обломки дронов.