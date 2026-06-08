Глава Ленинского округа обсудил с жителями ремонт площадки

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов вместе с заместителями, руководителями профильных управлений и представителями территориального управления провел выездную встречу с жителями. Участники осмотрели территорию и обсудили соблюдение земельного законодательства, состояние инфраструктуры и организацию благоустройства.

«Встреча с жителями Дальних Прудищ показала, что мы движемся в правильном направлении, но еще многое предстоит сделать. Все озвученные вопросы, будь то вывоз мусора, состояние детской площадки или нецелевое использование земли, взяты на личный контроль. Мы уже начали работу по каждому пункту и будем добиваться конкретных результатов в установленные сроки. Благодарю жителей за активную позицию и готовность к конструктивному диалогу», — отметил Станислав Каторов.

Одной из ключевых тем стало обращение по поводу вывоза строительного мусора с одного из участков. Правообладателям направили требования ликвидировать несанкционированные навалы и ограничить въезд стороннего транспорта. Также рассматривается возможность расширения проезда для повышения безопасности и улучшения транспортной доступности.

Отдельно обсудили ремонт и содержание детской игровой площадки. По итогам осмотра принято решение включить объект в реестр бесхозяйного имущества с последующей передачей в муниципальную собственность. Это позволит обеспечить регулярное обслуживание и ремонт за счет средств местного бюджета.

Кроме того, жители сообщили о случаях использования земельных участков не по назначению — под хостелы, магазины, автосервисы и размещение морских контейнеров. Собственникам выданы предписания об устранении нарушений, часть материалов готовят к передаче в суд. По ряду адресов самовольный захват территории уже устранен, заборы демонтированы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.