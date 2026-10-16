ВС РФ ударили по сухогрузу и логистическому центру «Блум» ночью

Минувшей ночью российская армия продолжила наносить удары дронами по объектам портовой инфраструктуры Украины и кораблям, задействованным в интересах противника, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Пострадал логистический центр «Блум» в населенном пункте Теплодар в Одесской области. Этот объект украинцы использовали для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения армии.

Еще на переходе морем поражен сухогруз. Этот корабль доставлял в порт Одессы грузы военного назначения.

Ранее военные РФ ударили по инфраструктуре порта Южный и сухогрузу.

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