ВС РФ ударили по сухогрузу и логистическому центру «Блум» ночью
Фото - © Скриншот видео Минобороны России
Минувшей ночью российская армия продолжила наносить удары дронами по объектам портовой инфраструктуры Украины и кораблям, задействованным в интересах противника, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Пострадал логистический центр «Блум» в населенном пункте Теплодар в Одесской области. Этот объект украинцы использовали для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения армии.
Еще на переходе морем поражен сухогруз. Этот корабль доставлял в порт Одессы грузы военного назначения.
Ранее военные РФ ударили по инфраструктуре порта Южный и сухогрузу.
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