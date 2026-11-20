сегодня в 10:09

ВС РФ ударили по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры на Украине

Этой ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотниками по территории противника, сообщает пресс-служба Минобороны.

Были поражены украинские предприятия военно-промышленного комплекса и складские терминалы, которые использовали в производстве и хранении крылатых ракет, дронов большой и средней дальности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, пострадали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

Ранее СМИ писали, что в результате ракетной атаки ВС России ночью были повреждены три моста на территории Киева.

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