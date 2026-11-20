Участники программы «Герои Подмосковья» после окончания учебы создали в МАКС общую группу и продолжают общаться. Об этом рассказал ветеран СВО, участник программы, замдиректора МКУ «Управление капитального строительства» Воскресенска Антон Батенин.

В группе они обмениваются мнениями и опытом, помогают друг другу.

«Также помогаем решать вопросы, связанные с СВО (гуманитарка, поиск пропавших бойцов, помощь бойцам и их семьям и т. д.)», — рассказал Батенин.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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