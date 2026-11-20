В России предложили изменить принцип расчета коммунальных тарифов и разделить потребителей на несколько категорий. На первом этапе дополнительную инвестиционную нагрузку могут возложить на бизнес, а на втором — часть домохозяйств могут вывести из-под действующих ограничений роста платы за ЖКУ. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на проект доклада, подготовленного для правительства.

Как предлагают менять тарифы ЖКХ: категории потребителей

Инициатива предполагает, что регионы смогут устанавливать разные инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей, включая бизнес. Ограничения роста платежей для населения на первом этапе планируется сохранить.

В дальнейшем предлагается выделить внутри этой категории группы, на которые предельный индекс роста платы распространяться не будет. В теплоснабжении одним из критериев может стать площадь квартиры или дома. Авторы концепции рассматривают ее как косвенный показатель доходов и расходов семьи. При этом для пенсионеров, ветеранов, людей с инвалидностью и других льготных категорий хотят предусмотреть исключения.

Конкретные размеры возможного повышения тарифов и число граждан, которых может затронуть реформа, пока не определены.

Почему отрасли не хватает денег: недополученная выручка 1,27 трлн рублей

Необходимость изменений авторы инициативы объясняют финансовыми проблемами коммунальной отрасли и износом инфраструктуры. По их оценкам, за 2014–2025 годы отставание индекса роста платы граждан от инфляции достигло 39,1 процентного пункта. Недополученная необходимая выручка в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении оценивается примерно в 1,27 трлн рублей в год в ценах 2025 года.

Масштаб проблемы отражает состояние коммунальных сетей: замены требуют около 43% водопроводных, 46% канализационных и 30% тепловых сетей. Более половины ресурсоснабжающих организаций работают с убытками. В 2025 году объем межтарифной разницы в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении достиг 287 млрд рублей.

В Минстрое сообщили, что предложения по дифференциации тарифов пока прорабатываются с участием бизнеса и органов власти.

«Дополнительных решений в части дифференцированных тарифов не утверждено», — подчеркнули в ведомстве.

Возможные изменения должны пройти оценку последствий и согласование с заинтересованными сторонами.

Риски: перекрестное субсидирование и малоимущие в больших квартирах

Эксперты предупреждают, что разделение потребителей по категориям может создать дополнительные риски. В частности, если повышенные тарифы будут устанавливать без объективных экономических и технологических оснований, это может привести к перекрестному субсидированию. Кроме того, критерий площади жилья не всегда отражает реальные доходы семьи: под более высокие платежи могут попасть и малообеспеченные граждане, живущие в просторных квартирах.

Что будет с платежами при отказе от центрального отопления

Еще один риск — рост нагрузки на отдельных потребителей может подтолкнуть их к отказу от централизованного теплоснабжения. Тогда расходы на содержание системы могут распределиться между оставшимися абонентами, увеличивая их платежи. По мнению экспертов, более адресным решением могла бы стать поддержка именно тех семей, которые действительно нуждаются в помощи.

Таким образом, пока речь идет не о готовом повышении тарифов, а об обсуждаемой модели реформы. Доклад с предложениями планируется направить в правительство в декабре 2026 года.

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