Строители завершили черновую отделку детского сада на 300 мест в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске и приступили к чистовой. Объект планируют ввести во II квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Группа «Самолет» строит детский сад по графику. Параллельно с чистовой отделкой идет благоустройство территории.

Здание площадью почти 4,2 тыс. кв. м рассчитано на 12 групп. Помимо оборудованных групповых комнат, предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, кружковая для творчества, актовый и физкультурный залы. В спортивном зале установят гимнастические стенки. В здании разместились пищеблок полного цикла и медицинский блок.

Во дворе оборудуют прогулочные площадки с игровыми элементами и навесами от солнца и дождя, баскетбольную площадку и воркаут-зону с бревнами и лабиринтами. Территорию озеленят. Рядом создадут пять парковочных мест для сотрудников и родителей, включая одно для маломобильных граждан.

ЖК «Квартал Строгино» возводят на границе с Москвой, в 10 минутах езды от станций метро «Строгино» и «Мякинино» и строящейся станции «Липовая роща». В квартале формируют благоустроенную территорию и социальную инфраструктуру. Сейчас здесь строят два детских сада на 125 и 300 мест и школу на 1100 учеников.

Компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group, ГК ФСК и другие застройщики построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.