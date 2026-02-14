ВС РФ поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

сегодня в 15:23

Вооруженные силы России нанесли удар объектам энергетической и транспортной инфраструктуры военно-промышленного комплекса Украины, а также центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, был уничтожены места хранения и запуска дронов дальнего действия и пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников ВСУ в 154 районах.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ.

Дежурные средства ПВО обнаружили и перехватили 8 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 118 БПЛА самолетного типа.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что над семью российскими регионами прошлой ночью ликвидировали 20 беспилотников ВСУ самолетного типа.

