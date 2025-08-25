Запорожское удалось взять в результате решительных действий бойцов.

Также было нанесено поражение военным и технике мехбригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны, которые располагались в районах населенных пунктов Успеновка, Зеленый Гай Запорожской области и Камышеваха ДНР.

ВСУ потеряли более 240 бойцов, танк, четыре боевые бронемашины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артустановку Paladin американского производства. Еще был ликвидирован склад материальных средств противника.

Ранее населенный пункт Филия в Днепропетровской области перешел под контроль российской армии.