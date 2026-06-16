Местные напали на российских туристов в отеле в Турции из-за места на шезлонгах

Инцидент произошел в отеле Selectum Colours Bodrum, где отдыхала москвичка Софья вместе с подругой. Россиянки загорали у бассейна, заранее заняв хорошие места у воды. Однако эти шезлонги приглянулись турецкой паре, которая утверждала, что они первые пришли к ним.

Софья рассказала, что мужчина начал выкидывать вещи подруг с лежаков: сумка улетела в бассейн, вслед за ней — полотенца. Во время потасовки пострадали AirPods стоимостью около 18 тыс. рублей.

Москвичка сняла конфликт на телефон, что не понравилось супруге турка. Женщина попыталась выхватить смартфон и заявила, что «они здесь решают». Сначала администрация отеля предпочла не вмешиваться в конфликт. Ситуация изменилась только после публикации ролика в соцсетях. Руководство отеля пообещало Софье 100 евро (около 8,3 тыс. рублей) компенсации, если она удалит видео. Россиянка поверила и удалила ролик, но деньги, по ее словам, так и не получила.

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