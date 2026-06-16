Учитель рассказал, стоит ли в РФ блокировать соцсети на время сдачи ЕГЭ

Копировать решение Индии о временной блокировке мессенджеров из-за мошенничества во время экзаменов в России в качестве регулярной практики не нужно, сообщил РИАМО учитель математики, репетитор по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Максим Маслов.

Ранее стало известно, что в Индии до 22 июня заблокировали Telegram, это решение объяснили использованием платформы для мошенничества кандидатами, которые сдают национальный вступительный медицинский экзамен (NEET).

«Индийский опыт понятен: там произошла масштабная утечка экзаменационных материалов и блокировка стала вынужденной экстренной мерой. Но копировать это решение для России в качестве регулярной практики — значит лечить симптом, а не болезнь», — заявил эксперт.

По его словам, если задания ЕГЭ утекают в Сеть, проблема не в том, что существуют мессенджеры, а в том, что система защиты материалов работает плохо.

«Блокировка мессенджеров — это признание собственного бессилия навести порядок внутри, переложенное на плечи всего общества. Миллионы людей теряют доступ к коммуникации, потому что кто-то не справился с охраной конвертов», — подчеркнул Маслов.

Кроме того, решительных школьников блокировка не остановит: VPN, заранее скачанные материалы, офлайн-передача — арсенал обхода огромен, добавил педагог. Зато честные ученики, которые просто хотели написать маме «все хорошо», пострадают.

«Настоящая защита экзамена — это строгий контроль при печати и транспортировке заданий, глушители сигнала в аудиториях, видеонаблюдение и реальная ответственность за утечки», — заключил Маслов.

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