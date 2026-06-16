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В Индии заблокировали Telegram из-за мошенничества во время экзаменов

Индия временно заблокировала мессенджер Telegram. Меры против площадки ввели до 22 июня, сообщает Reuters со ссылкой на материал министерства образования страны.

Это решение объяснили использованием платформы для мошенничества кандидатами, которые сдают национальный вступительный медицинский экзамен (NEET). Его используют для поступления на соответствующие специальности.

В правительстве уточнили, что ограничение доступа носит временный характер. Оно введено в соответствии с положением закона об IT, которое позволяет блокировать онлайн-ресурсы в интересах суверенитета и целостности государства.

При этом власти добавили, что «сожалеют о причиненных неудобствах» сотням тысяч пользователей. Однако назвали блокировку «последним средством», поскольку точечное удаление мошеннического контента администрацией платформы не принесло результатов.

До этого индийское правительство было вынуждено отменить результаты ключевого вступительного теста в медицинские колледжи из-за досрочной утечки экзаменационных вопросов. Инцидент спровоцировал волну студенческих протестов по всей стране.

Повторное проведение экзамена назначено на 21 июня. Национальное агентство по тестированию пошло на превентивную блокировку мессенджера, чтобы не допустить повторного срыва тестирования.

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