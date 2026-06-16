Российские инженеры разработали для ВС РФ глушилку спутников Starlink

В России для нужд ВС РФ создали глушилку спутников Starlink. Украинские военные уже жалуются, что эта разработка доставляет им проблемы в зоне СВО, сообщает Mash .

Новинка под названием «Волна купол гарант» воздействует на восемь каналов передачи данных системы спутниковой связи компании SpaceX шириной 62,5 МГц каждый. У одого такого комплекса шесть прицепов.

На каждом из них помещаются по две спутниковые тарелки с поворотным механизмом. Устройства скрыты с помощью радиопрозрачного колпака. Единица комплекса может обеспечить блокировку связи Starlink примерно на 20 кв км. Антенную систему можно снимать с прицепов и устанавливать на земле.

Минус глушилок в том, что их могут обнаружить вражеские средства РЭР. Кроме того, устройства должны быть установлены непосредственно рядом с фронтом.

При этом украинские солдаты уже заявляют, что из-за глушилок у них возникло много проблем в зоне СВО.

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