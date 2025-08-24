сегодня в 12:18

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают достигать целей, поставленных для специальной военной операции (СВО). В ходе очередной слаженной работы бойцы ВС РФ освободили от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Филия Днепропетровской области, сообщает Минобороны .

В освобождении населенного пункта Филия в Днепропетровской области участвовали подразделения группировки войск «Центр». Вытеснить противника получилось в ходе активных наступательных действий.

Теперь Филия находится под контролем российских военных. С освобождением населенного пункта в Днепропетровской области позиции ВС РФ улучшились на данном направлении СВО.

Ранее бойцы российской армии освободили от присутствия ВСУ сразу два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Речь идет в том числе о Клебан-Быке.