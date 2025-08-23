ВС РФ освободили еще два населенных пункта от ВСУ в ДНР

Российские военные ежедневно продолжают продвигаться в зоне проведения специальной военной операции на Украине, освобождая от противника все новые и новые территории. 23 августа бойцы российской армии взяли под свой контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны .

В освобождении от присутствия представителей киевского режима в населенном пункте Среднее в ДНР участвовали подразделения группировки войск «Запад». Теперь Среднее находится под их контролем, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдали свои позиции.

Также в ДНР освобожден от присутствия ВСУ населенный пункт Клебан-Бык. Этот объект смогли освободить и взять под свой контроль бойцы подразделений «Южной» группировки войск.

Накануне российские военные освободили от ВСУ три населенных пункта в ДНР. Они взяли под контроль Катериновку, Владимировку и Русин Яр.