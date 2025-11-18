ВС РФ освободили Цегельное и Нечаевку в зоне проведения СВО
Фото - © РИА Новости
Российские военные освободили еще два населенных пункта, они находятся Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Речь идет о Цегельном в Харьковской области и Нечаевке в Днепропетровской области.
Так, подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили Нечаевку. А подразделениями группировки «Север» взято под контроль Цегельное.
Ранее ВС РФ освободили Двуречанское, Платоновку и Гай в зоне спецоперации.
