сегодня в 12:33

ВС РФ освободили Цегельное и Нечаевку в зоне проведения СВО

Российские военные освободили еще два населенных пункта, они находятся Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Речь идет о Цегельном в Харьковской области и Нечаевке в Днепропетровской области.

Так, подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили Нечаевку. А подразделениями группировки «Север» взято под контроль Цегельное.

Ранее ВС РФ освободили Двуречанское, Платоновку и Гай в зоне спецоперации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.