сегодня в 13:12

ВС РФ освободили Двуречанское, Платоновку и Гай в зоне СВО

Российские военные взяли под контроль сразу несколько населенных пунктов в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ освободили Двуречанское в Харьковской области. Населенный пункт удалось взять под контроль в результате активных действий подразделений группировки войск «Север».

Бойцы «Южной» группировки войск освободили от присутствия ВСУ Платоновку в Донецкой Народной Республике.

Также российские бойцы зачистили от противника Гай в Днепропетровской области. Населенный пункт освободили бойцы группировки войск «Восток».

ВС Р продолжают продвигаться в зоне СВО, выполняя боевые задачи. Ранее они освободили от ВСУ Ровнополье и Малую Токмачку в Запорожье.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.