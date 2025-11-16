сегодня в 12:32

ВС РФ освободили от ВСУ Ровнополье и Малую Токмачку в Запорожье

Вооруженные силы России благодаря слаженным действиям и сплоченности освободили еще два населенных пункта в Запорожской области. Речь идет о Ровнополье и Малой Токмачке, сообщили в Минобороны РФ .

В освобождении Ровнополья от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали подразделения группировки войск «Восток». Теперь данный населенный пункт находится под их контролем.

Населенный пункт Малая Токмачка освобожден благодаря действиям подразделений группировки войск «Днепр».

Новые территории значительно улучшили позиции российской армии в зоне соприкосновения с противником и еще на один шаг приблизили к достижению целей, поставленных высшим руководством страны на специальную военную операцию.

