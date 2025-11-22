Подразделения российских войск освободили от противника населенные пункты Звановка в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили от ВСУ Новое Запорожье в результате активного наступления.

Звановку освободили бойцы подразделения «Южной» группировки войск, это произошло в результате решительных действий военных.

20 ноября президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов группировки «Запад», где заслушал доклад о текущем положении дел в зоне соприкосновения с противником. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства об успешном освобождении Купянска.

