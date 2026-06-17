В Тюмени извращенец приставал к школьнице в лифте

Неизвестный приставал к школьнице в одной из многоэтажек на улице Монтажников в Тюмени. Извращенец начал домогаться девочку в лифте, сообщает группа «ЧП Тюмень» в соцсети «Вконтакте».

На опубликованных кадрах видно, как школьница заходит в подъезд, а следом за ней — мужчина, который параллельно с этим смотрит в телефон. Затем они вдвоем заходят в лифт. Затем он закрывается и спустя несколько секунд слышно громкий визг девушки. Через некоторое время лифт возвращается на 1-й этаж, и из него выходит неизвестный.

При этом девочка выбежала из лифта на восьмом этаже.

Семья пострадавшей обратилась в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личность мужчины для его задержания.

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