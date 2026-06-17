Челюсть, кристаллы, орудия: раскрыт топ-7 древнейших находок на Земле

Ученые раскрыли семь самых древних находок, когда-либо обнаруженных на Земле. Это окаменелости, древние горные породы, горные системы и артефакты, сообщает Naked Science .

1. Нижняя челюсть UR 501

Эта находка считается одной из древнейших известных человеческих окаменелостей. Челюсть, которая принадлежит виду Homo rudolfensis — одному из ранних родственников человека, нашли на территории Малави. Ей около 2,3-2,5 млн лет.

До этого останков ранних представителей рода Homo в Центральной Африке не находили. Благодаря челюсти ученые выяснили, что древние люди или их ближайшие родственники могли распространяться вдоль Восточно-Африканской рифтовой системы.

2. Каменные орудия Ломекви

Их нашли в районе Западной Турканы в Кении. Возраст находки — около 3,3 млн лет. Также в этом месте были обнаружены каменные наковальни, ядрища и отщепы.

Данные оружия примерно на 500 тысяч лет старше самых древних известных представителей рода Homo. Ученые считают, что они могли быть созданы более ранними родственниками человека -Australopithecus или Kenyanthropus.

3. Озеро Зайсан

В Казахстане существует озеро Зайсан, которое, по заявлениям некоторых ученых, может быть старше Байкала. Предполагается, что ему около 65 млн лет. Исследователи полагают, что озеро Зайсан могло появиться еще в меловом периоде.

4. Горы Махонджва

Горы Махонджва расположены на территории Южной Африки и Эсватини. Им около 3,6 млрд лет. Это самые старые в мире горы. Здесь также были найдены одни из древнейших свидетельств существования жизни и древние месторождения золота.

5. Строматолиты

Строматолиты — это ископаемые слоистые минеральные образования, созданные древними цианобактериями. Возраст некоторых строматолитов достигает примерно 3,5 млрд лет.

6. Гематитовые трубки

Их обнаружили в канадской провинции Квебек. Гематитовые трубки — это микроскопические ископаемые структуры, которые сформировались около 3,7-4,2 млрд лет назад. Ученые предполагают, что это могут быть одни из самых древних ископаемых следов жизни, известных науке. Однако ряд исследователей считает, что структуры могут оказаться моложе, чем предполагается.

7. Цирконы Джек-Хиллс

Они считаются древнейшими известными минеральными образованиями на планете. Возраст кристаллов циркона из района Джек-Хиллс в Австралии составляет 4,375 млрд лет. То есть они появились всего через 165 миллионов лет после образования самой Земли.

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