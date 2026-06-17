Подмосковные Совет муниципальных образований и Ассоциация ветеранов СВО подписали соглашение о сотрудничестве

«Сегодня были подписаны соглашения с Фондом „Защитники Отечества“ и с Ассоциацией ветеранов СВО. Это действительно очень важные вехи. Губернатор и все главы муниципалитетов уделяют этому особое внимание. Лучшие практики, которые есть в Совете муниципальных образований, лучшие практики по поддержке воинов СВО, лучшие практики по интеграции наших воинов и их семей в мирную жизнь, конечно же, должны быть тиражированы. Совет занимается именно этим вопросом. Подписание сегодня наших соглашений говорит о том, что лучшие практики мы будем передавать в соседние регионы», — сообщил журналистам исполнительный директор Совета муниципальных образований, советник вице-губернатора Московской области Николай Ханин.

В подписании соглашений приняли участие руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова, а также председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, трижды кавалер Ордена Мужества, первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.

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