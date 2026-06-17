Названы победители премии «Служение» от Московской области

«Сегодня мы отметили тех, кто принимал участие в нашем конкурсе. Это лучшие специалисты, лучшие представители своих муниципалитетов, своих городских округов. Как я уже сказал в своем выступлении, на уровне министра территориальной политики мы приняли решение о том, что эти межмуниципальные практики будут тиражироваться. Конечно же, это все невозможно без поддержки нашего губернатора — Андрей Юрьевич (Воробьев — ред.) принимает самое деятельное участие. Мария Николаевна (Нагорная, вице-губернатор Подмосковья — ред.) всегда наставляет и направляет развитие деятельности Совета муниципальных образований. Без их поддержки мы бы не смогли правильно поддерживать наших муниципалов, развивать и тиражировать те лучшие практики, которые есть и в стране, и в нашем округе», — сказал исполнительный директор Совета муниципальных образований, советник вице-губернатора Московской области Николай Ханин.

Победители и призеры

В номинации «Лучший специалист в сфере экономики и финансов» первое место заняла Винчугова Вероника Павловна — заместитель начальника управления экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа Истра — начальник отдела развития предпринимательства.

Второе место у Литвинчук Полины Анатольевны — начальника управления экономического развития администрации городского округа Лосино-Петровский. Третье — у Федяновой Галины Андреевны — замначальника управления — первого заместителя директора МКУ «Центр бухгалтерского учета» городского округа Подольск.

В номинации «Лучший специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства» первое место — Давыдов Андрей Валерьевич — заместитель директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино. Второе место — Епишкина Юлия Дмитриевна — старший инспектор отдела организации содержания инженерных сетей управления ЖКХ администрации городского округа Красногорск. Третье место — Исаев Максим Эдуардович — замначальника отдела по работе с ресурсоснабжающими организациями МКУ «УЖКХ Мытищи» городского округа Мытищи.

В номинации «Лучший специалист в социальной сфере» наградили первой стала Заболотнева Ирина Анатольевна — начальник управления образования администрации муниципального округа Чехов; второй — Зубкова Екатерина Викторовна — главный инспектор отдела культуры и туризма администрации городского округа Домодедово; третьей — Шандрова Екатерина Сергеевна — замначальника отдела культурно-досуговой и аналитической деятельности управления по культуре и туризму администрации городского округа Коломна.

Номинация «Лучший специалист в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности органов местного самоуправления» первое место — Бурмистрова Ольга Васильевна — начальник отдела кадров, муниципальной службы и наград администрации Наро-Фоминского округа; второе место присуждается Оленич Анне Владимировне — начальнику отдела по обеспечению деятельности Совета депутатов городского округа Красногорск. Третье место заняла Заусалина Наталия Владимировна — главный инспектор сектора контроля исполнения поручений управления делами администрации городского округа Ступино.

В номинации «Лучший специалист в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования и строительства»: первое место — Кочеров Иван Михайлович — зампред комитета по управлению имуществом администрации городского округа Ступино — начальник отдела управления муниципальным имуществом; второе место — Сухарникова Елена Сергеевна — замначальника управления — начальник отдела градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Электросталь. Третье место присуждается Манжосовой Юлии Сергеевне — начальнику управления земельных отношений администрации городского округа Воскресенск.

Победитель в номинации «Лучший специалист в сфере информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» — Егоркина Марина Сергеевна — директор МКУ «Воскресенский медиацентр» городского округа Воскресенск Московской области. Второе место присуждается Газизовой Эльвире Альбертовне — руководителю отдела информирования и размещения МАУ «ТВ Мытищи» городского округа Мытищи. Третье место заняла Еленина Ольга Сергеевна — аналитик отдела по информационной политике службы управления делами и информационной политики МКУ «Управление делами и информационной политики» администрации городского округа Коломна.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

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