Надежда Бабкина объяснила, почему доверяет нумерологам

Певица Надежда Бабкина доверяет нумерологам, но никогда не пойдет к гадалкам

Надежда Бабкина заявила, что не ходит к гадалкам, но доверяет нумерологам и астрологам с профильным образованием, сообщает Общественная Служба Новостей .

Певица поделилась, что перед важными событиями консультируется с подругой-нумерологом. По словам артистки, специалист с помощью цифр помогает выстроить будущее.

«Я неоднократно проверяла на себе эту науку, и все, что мне говорил нумеролог, совпадало с реальностью. А все потому, что в нумерологии важную роль играют цифры, а в астрологии — планеты. А все это в совокупности имеет огромное воздействие на наши ментальную, психологическую и физическую сферы», — отметила Бабкина.

Артистка уточнила, что уважает астрологов и нумерологов, поскольку считает их профессионалами.

«К гадалкам, естественно, я не ходила и никогда не пойду. Понимаете, я общаюсь с астрологами и нумерологами, которые заканчивали серьезные вузы. И, поверьте, они профессионалы своего дела», — добавила Бабкина.

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