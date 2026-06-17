Суд освободил жительницу Вологды, ударившую ножом будущего мужа

Вологодский городской суд освободил от наказания 27-летнюю местную жительницу, которая ударила ножом сожителя во время ссоры. После примирения пара решила пожениться, сообщает RuNews24.ru .

Все произошло в октябре 2025 года в общежитии на улице Панкратова. Женщина и ее сожитель-ровесник были пьяны и поссорились из-за ревности. По материалам дела, мужчина первым применил силу и несколько раз ударил женщину.

В ответ подсудимая схватила нож и ударила сожителя в грудь. Медики квалифицировали ранение как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. После случившегося женщина сама вызвала скорую помощь и оставалась рядом с пострадавшим до приезда врачей.

На следствии она признала вину, раскаялась и добровольно явилась с повинной. Потерпевший в суде признал, что его поведение спровоцировало конфликт.

Суд учел отсутствие судимостей, сотрудничество со следствием, вызов скорой и помощь пострадавшему. Сначала женщине назначили условный срок, но затем суд изменил категорию преступления и освободил ее от отбывания наказания с учетом примирения сторон.

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