Соседов назвал «ВИА Гру» и «Блестящих» бесталанными

Сергей Соседов сказал, что в шоу-бизнесе артисты нередко становятся популярными без сильного голоса. По его мнению, таких исполнителей чаще можно встретить в группах.

«Здесь можно вспомнить и группу „ВИА Гра“, которую расплодил Костя Меладзе. Он создал целый гарем из бесталанных красоток, которые все время пели под фонограмму. Также можно вспомнить о группе „Блестящие“. Там тоже мало кто знал ноты и редко когда в них попадал. Я считаю, что больше всего артистов, которые не умеют петь, именно в группах, потому что несколько человек проще спрятать за одним кем-то. Я допускаю, что кто-то один в коллективе умеет петь, а вот остальные в унисон открывают рот. Даже в западных коллективах есть такая практика: берут одну вокалистку и ей на задний фон ставят других участниц, чья задача — подпевать и двигаться, делая вид, что все это единый организм. Словом, это бизнес и конвейер. Оба варианта сюда подходят», — сказал критик.

Соседов добавил, что сегодня на сцене стало еще больше артистов, не знакомых с нотной грамотой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.