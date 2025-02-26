ВС РФ освободили Орловку и Погребки в Курской области

Данные населенные пункты были освобождены в ходе наступательных действий ВС РФ.

Ранее СМИ писали, что военные почти взяли в кольцо около 2 тыс. бойцов ВСУ, которые засели в Судже. До полного окружения города осталось меньше 11 км

В течение последних пяти дней ВС РФ зачистили или освободили Куриловку, Черкасскую Конопельку и Лебедевку. Еще идут бои в селе Малая Локня, деревнях Старая, Новая Сорочина, возле сел Гуево и Махновка.