Кольцо замыкается: российским бойцам осталось 11 км до полного окружения Суджи
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Российская армия практически взяла в кольцо около 2 тыс. военнослужащих ВСУ, которые засели в Судже Курской области. До полного окружения города бойцам ВС РФ осталось меньше 11 км, сообщает Mash.
Российским военным предстоит пройти вдоль госграницы, по линии от Свердликова до Куриловки. После этого ВС РФ закроют «котел» в Судже, где в ловушку могут попасть около 2 тыс. военнослужащих ВСУ. Шансы на успешный отход у украинских сил крайне малы.
В течение последних 5 дней российские войска зачистили или освободили такие населенные пункты, как Куриловка, Черкасская Конопелька, Погребки, Орловка, Лебедевка. В среду бои идут в селе Малая Локня, деревнях Старая, Новая Сорочина, а также около сел Гуево и Махновка.
Перед российской армией стоит задача взять под контроль асфальтированную дорогу между Юнаковкой и Суджей. Сейчас противнику уже тяжело осуществлять передвижение по ней. В результате ВСУ практически лишились возможности производить ротацию, пополнять запасы и вывозить раненых.
Ранее стало известно, что украинские солдаты готовятся к отступлению из Курской области. У них начались проблемы с логистикой, а также фиксируются большие потери.