Кольцо замыкается: российским бойцам осталось 11 км до полного окружения Суджи

Российская армия практически взяла в кольцо около 2 тыс. военнослужащих ВСУ, которые засели в Судже Курской области. До полного окружения города бойцам ВС РФ осталось меньше 11 км, сообщает Mash .

Российским военным предстоит пройти вдоль госграницы, по линии от Свердликова до Куриловки. После этого ВС РФ закроют «котел» в Судже, где в ловушку могут попасть около 2 тыс. военнослужащих ВСУ. Шансы на успешный отход у украинских сил крайне малы.

В течение последних 5 дней российские войска зачистили или освободили такие населенные пункты, как Куриловка, Черкасская Конопелька, Погребки, Орловка, Лебедевка. В среду бои идут в селе Малая Локня, деревнях Старая, Новая Сорочина, а также около сел Гуево и Махновка.

Перед российской армией стоит задача взять под контроль асфальтированную дорогу между Юнаковкой и Суджей. Сейчас противнику уже тяжело осуществлять передвижение по ней. В результате ВСУ практически лишились возможности производить ротацию, пополнять запасы и вывозить раненых.

Ранее стало известно, что украинские солдаты готовятся к отступлению из Курской области. У них начались проблемы с логистикой, а также фиксируются большие потери.